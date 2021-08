São Paulo, SP - Brasil - 24/07/2021 - Allianz Parque - Roger Machado Campeonato Brasileiro. 13ª Rodada. Jogo Fluminense x Palmeiras. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/08/2021 10:10

Rio - Mesmo com a vitória sobre o Cerro Porteño por 1 x 0 e a classificação para as quartas de final da Libertadores, o treinador Roger Machado não escapou das críticas dos torcedores. Nas redes sociais, alguns tricolores questionaram as atuações que o time vem tendo. Apesar disso, o técnico minimizou os comentários negativos.

Se mostrando tranquilo após a classificação, o treinador falou que é normal a vontade que os torcedores têm de não só ver o time vencendo, mas também atuando bem. Roger apontou também sobre como é difícil disputar três campeonatos de alto nível ao mesmo tempo.

"Acho que o nível de exigência no futebol brasileiro é sempre alto. Torcedor quer que vença e dê sempre espetáculo. Está no seu direito. Mas a gente que trabalha do lado de cá sabe como é difícil estar em três frentes e ser competitivo. Trabalho há 30 anos no futebol e a avaliação definitiva do jogador é só depois que ele para, e a do treinador é só depois que ele morre. Porque ao longo da trajetória, ora vai ser competente e ora incompetente de acordo com os resultados. Não tem nada de errado, mas faz parte de como as coisas funcionam no nosso meio", disse o treinador