Publicado 04/08/2021 14:10

Rio - Com retorno recente ao Fluminense após período de empréstimo na Europa, com passagens por Boavista-POR e Trabzonspor-TUR, o lateral-esquerdo Marlon tem negociações para retornar ao futebol do velho continente e disputar a Champions League. A informação é do portal "NETFLU".

Tendo contrato com o Tricolor até o fim de 2022, sua saída pode não ser tão fácil. Isso porque a diretoria do Fluminense aguarda por uma proposta que agrade ambas as partes envolvidas.

"Estamos aguardando o melhor cenário, mas existe essa conversa com o clube da Europa", disse o empresário do atleta, Marcelo Karan.

Ainda de acordo com a publicação, caso a transferência se concretize, Marlon será negociado em definitivo e não por empréstimo, como o caso anterior. A janela de transferências do futebol europeu fica aberta até o fim deste mês.