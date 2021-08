Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 04/08/2021 19:50

Rio - Depois de avançar na Copa do Brasil, o Fluminense garantiu também a vaga nas quartas de final da Libertadores. Após bater o Cerro Porteño (PAR) por 1 a 0, o Tricolor respirou aliviado não só pelo resultado esportivo, mas também pela parte financeira. Com a classificação, a equipe embolsa mais 1,5 milhões de dólares (R$ 7,8 milhões na cotação atual) em premiação.



Somado aos R$ 3,45 milhões da competição nacional, já são R$ 11,2 milhões em menos de uma semana. Agora o foco está no Barcelona de Guayaquil (EQU). Caso avance para as semifinais, o clube vai garantir mais 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões). Se juntar aos R$ 7,3 milhões da Copa do Brasil já são mais R$ 17,7 milhões na conta.



O orçamento do Fluminense para 2021 prevê R$ 38 milhões em premiações. Até o momento foram R$ 2,7 milhões após a eliminação do Red Bull Bragantino na terceira fase da Copa do Brasil, quando a equipe fez a estreia no torneio, além de R$ 5,5 milhões pelas oitavas da Libertadores e R$ 16 milhões por ter disputado a fase de grupos. Um total de R$ 24,2 milhões. No Carioca, apesar de ter chegado à final, a Ferj não pagou as premiações.



Ainda em crise financeira, o Fluminense vê nas competições de mata-mata uma oportunidade de voltar a conquistar um título e também de aliviar os cofres. O clube está com os salários em dia atualmente, mas segue com problemas de penhoras e dívidas. O mês de julho vence nesta sexta-feira, quinto dia útil do mês.