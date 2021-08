Ana Marcela Cunha - AFP

Ana Marcela CunhaAFP

Publicado 04/08/2021 12:51

Japão - O décimo segundo dia de competições em Tóquio teve a medalha de ouro de Ana Marcela Cunha na maratona aquática como momento máximo. Após muitas medalhas no dia anterior (ouro na vela e três bronzes: dois no atletismo e um no boxe), o Brasil vivendo um dia menos agitado. Além do ouro conquistado por Ana, outro destaque positivo foi a vitória das meninas no vôlei feminino de quadra sobre a Rússia.

Ouro de Ana Marcela Cunha

Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de ouro na maratona aquática nos Jogos de Tóquio. Com seus cabelos verde e amarelo, a baiana de Salvador fez uma ótima prova e deixou para trás suas adversárias na reta final. Ela completou a distância de 10 km em 1h59min30s8, pouco a frente da a holandesa Sharon van Rouwendall (1h59min31s7). O bronze foi para a australiana Kareena Lee, com 1h59min32s5.

Brasil fica sem medalha no vôlei de praia

Depois de subir ao pódio em seis olimpíadas seguidas, desde que o vôlei de praia passou a fazer parte do programa olímpico, o Brasil vai passar em branco em Tóquio. Alison e Álvaro Filho perderam nesta terça-feira para Martins Plavins e Edgars Tocs, da Letônia, nas quartas de final disputada no Parque Shiozake, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19, deixando o País sem representantes na competição.

Brasil tem noite ruim no atletismo

Apenas três brasileiros estiveram na disputa do atletismo na noite da última terça-feira (fim da manhã de quarta em Tóquio). Nas semifinais dos 110 metros com barreiras, Gustavo Constantino e Rafael Pereira tiveram problemas nas corridas e acabaram não se classificando às finais, apesar de já brilharem ao avançarem entre os 24 melhores. No decatlo, Felipe dos Santos fechou as três primeiras das dez disputas com 2.592 pontos, na nona colocação.

Brasileiras ficam fora do pódio no skate park

As atletas do Brasil até que chegaram à final do skate park nesta quarta-feira, mas não conseguiram um lugar no pódio. Dora Varella acabou na sétima posição, enquanto Yndiara Asp foi a oitava e última colocada na disputa por medalhas. Já Isadora Pacheco ficou fora da final. A prova foi dominada pelas japonesas. A medalha de ouro foi para Sakura Yosuzumi. A compatriota Kokona Hiraki, de apenas 12 anos, ficou com a prata. A britânica Sky Brown fechou o pódio com o bronze.

Dupla brasileira não consegue medalha na vela

A missão de Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan era difícil nesta quarta-feira, último da vela na Olimpíada de Tóquio. Precisavam vencer a "medal race" da classe 470, que dá pontuação em dobro, e torcer por uma combinação de resultados, envolvendo as principais rivais, para alcançar o bronze. Mas ela terminaram a regata decisiva no 10º e último lugar.

Ingrid Oliveira não avança nos saltos ornamentais

A saltadora Ingrid Oliveira ficou em 24º lugar, nesta quarta-feira, e foi eliminada na primeira fase dos saltos ornamentais da plataforma de 10 metros dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após cinco rodadas, a brasileira somou 261.20 pontos.

Brasileiro termina em 12º no primeiro dia do decatlo

Felipe dos Santos fechou o primeiro dia de disputas do decatlo dos Jogos Olímpicos de Tóquio na 12ª posição. O brasileiro somou 4.266 pontos, nesta quarta-feira, enquanto o norte-americano Ashley Moloney terminou na liderança, com 4.722 pontos, após as disputas dos 100m, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e 400 metros rasos.



Os atletas voltam ao Estádio Olímpico de Tóquio nesta quinta-feira (de Tóquio) para as cinco provas que vão encerrar a disputa do atleta mais completo da Olimpíada. Eles vão disputar o lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara e a corrida de 1.500 metros.

Brasil vence a Rússia e está na semifinal do vôlei feminino

Sob os olhares da nadadora Ana Marcela Cunha, que horas antes havia conquistado a medalha de ouro na maratona aquática, mas deixou o cansaço de lado para marcar presença nas arquibancadas da Ariake Arena, a seleção brasileira feminina de vôlei segue firme em busca do tricampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio-2020. Nesta quarta-feira, a equipe bateu o Comitê Olímpico Russo por 3 sets a 1 - parciais de 23/25, 25/21, 25/19 e 25/22 - e avançou à semifinal. A próxima adversária é a Coreia do Sul, equipe que o Brasil já ganhou na primeira fase da competição.

No hipismo, Yuri Mansur não tem mais chance de medalha

Não deu para Yuri Mansur na prova individual do salto no hipismo. Montando o cavalo (QH Alfons Santo Antonio), o brasileiro completou a tempo o percurso no Equestrian Park, mas cometeu duas faltas na final e ficou fora do desempate pela briga por medalha. Yuri completou o percurso de 14 obstáculos no tempo de 87s27, mas devido às duas faltas, teve 8 pontos de penalidade.