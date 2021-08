Bruno Guimarães é um dos líderes da seleção olímpica brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/08/2021 13:04

Em busca do bicampeonato no futebol masculino, a seleção olímpica terá pela frente a Espanha, adversária que conta com seis jogadores que disputaram a última Eurocopa. Um desafio pelo ouro, mas que Bruno Guimarães não se abala.



Para o jogador, o Brasil também conta com jogadores com passagem no futebol europeu e por isso a experiência não é vista como um problema para a decisão do ouro, no sábado às 8h30 (de Brasília), em Yokohama.



"Em nível, acho que a Espanha trouxe jogadores mais experientes, rodados, com passagem na Euro, é uma grande equipe. Será um jogo difícil, mas nossa equipe também é rodada. Tem eu, Richarlison, Douglas Luiz, Daniel Alves, Diego Carlos, todos com experiência em futebol europeu, é importante frisar isso. É um jogo esperado pela gente e por eles também. Vai ser legal, um sonho realizado", destacou Bruno Guimarães em entrevista coletiva.



Aos 23 anos, Bruno Guimarães não tem lembranças da última decisão do Brasil em Yokohama, na conquista do pentacampeonato. Em 2002, ele tinha apenas quatro anos quando Ronaldo Fenônmeno fez os dois gols do 2 a 0 sobre a Alemanha. Mas conta com o bom retrospecto no estádio, onde a seleção olímpica estreou na Tóquio-2020, também contra os alemães, e venceu por 4 a 2.



"Representa bastante para a gente. Nossa estreia foi lá, tivemos grande início de Olimpíada, jogamos bem e temos boa energia desse estádio. Da Copa eu lembro muito pouco, mas só de saber dos ídolos, como Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, que foram campeões aqui, tem força a mais. Esperamos trazer mais um titulo para o Brasil", completou.