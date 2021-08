Jogadores da seleção olímpico abraçam o goleiro Santos, que pegou um pênalti na semifinal com o México - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/08/2021 09:51 | Atualizado 03/08/2021 10:43

Não foi fácil, mas o Brasil vai em busca do bicampeonato olímpico no futebol masculino. Após empate em 0 a 0 com o México, a seleção olímpica foi melhor nos pênaltis e venceu por 4 a 1, garantindo a terceira final seguida. O adversário será a Espanha, que venceu o Japão por 1 a 0 na prorrogação. Com pelo menos a prata garantida, o Brasil se isolou como o maior vencedor de medalhas olímpicas da modalidade, com sete.

Além do ouro na Rio-2016, a seleção olímpica foi prata em Los Angeles-1984, Seul-1988 e Londres-2012, além de bronze em Atlanta-1996 e Pequim-2008.



"Falta um jogo. O último degrau da nossa escada. Quando a gente chega na final é forte. Vamos com tudo", afirmou Richarlison, artilheiro da Olimpíada, com cinco gols.



Após uma partida ruim, com poucas chances - Richarlison chegou a mandar uma bola na trave, de cabeça, perto do fim do jogo - e de prorrogação no mesmo nível, a decisão foi para os pênaltis. Daniel Alves, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Reinier acertaram suas cobranças, e Santos pegou o chute de Eduardo Aguirre, enquanto Vásquez mandou na trave.



"Foi mais na raça do que no talento. Não importa como, tínhamos que ganhar. Hoje foi mais na raça, na vontade", afirmou Bruno Guimarães.



A final será no sábado, às 8h30 (de Brasília), em Yokohama. A Espanha será a adversária, após também sofrer para superar o Japão. Com outro 0 a 0 no tempo regulamentar da semifinal, os espanhois pelo menos não precisaram dos pênaltis: Asensio marcou o gol da classificação aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação.