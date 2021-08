Benjamin Back vestiu a camisa do Botafogo - Reprodução

Publicado 04/08/2021 13:37

Rio - Ex-Fox Sports e atualmente apresentador do programa "Arena SBT", Benjamin Back vestiu a camisa do Botafogo em uma campanha promovida pela patrocinadora Centrum sobre o mês o orgulho LGBTQIA+. O jornalista divulgou o vídeo em seu perfil oficial no Instagram.

Apesar da ação comercial ser por uma causa maior e fugir do "campo e bola", a escolha pelo nome do jornalista para fazer parte da campanha não agradou os botafoguenses, que mostraram insatisfação com a situação.

