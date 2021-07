'Se você pode sonhar, você pode realizar', diz Rayssa após levar a prata

Aos 13 anos, Rayssa Leal levou a medalha de prata no skate street - AFP

Publicado 26/07/2021 04:04

Japão - Rayssa Leal emocionou o Brasil ao conquistar a medalha de prata no skate street, na madrugada desta segunda-feira. Após a premiação, a skatista brasileira, de apenas 13 anos, se emocionou ao falar sobre a importância do resultado.

"Eu não consigo nem explicar a sensação de estar aqui realizando meu sonho, de toda minha família, de estar aqui podendo representar as meninas que infelizmente não conseguiram se classificar para a final e de estar ganhando uma medalha. É muito gratificante todo o esforço que eu e minha mãe tivemos, essa medalha é muito especial para mim", disse a Fadinha à TV Globo.

"Saber que no início só minha mãe e meu pai me apoiavam. Saí com a cara e a coragem para poder estar aqui, disputar meu primeiro campeonato olímpico, estreia do skate. De estar com a medalha na mão e falar que o skate é sim para todo mundo, assim como qualquer outro esporte. A gente está podendo provar que felizmente não é só para meninos", completou.

Rayssa ainda se emocionou ao citar uma frase para descrever a conquista.

"Eu tenho uma frase que eu criei: se você pode sonhar, você pode realizar. Não desistir dos seus sonhos, continuar persistindo que tudo vai dar certo", finalizou.