Publicado 04/08/2021 23:02

Rio – Uma cena digna de ouvir o famoso “Ô louco, meu!” de Fausto Silva ocorreu nesta quarta-feira (04) durante as provas clássificatórias do Skate Park nas Olimpíadas de Tóquio. O skatista australiano Kieran Wooley errou uma manobra de grind durante uma de suas corridas e atropelou um dos cinegrafistas que fazia as filmagens da prova. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Wolley tem grandes chances de ir à final da competição, junto com os brasileiros Pedro Quintas e Luiz Francisco, pois mesmo com o acidente na prova, o australiano conseguiu garantir uma nota 82.96.

O skate olímpico rapidamente caiu nas graças dos brasileiros. Nossa comitiva contava com figuras super simpáticas como Letícia Bufoni e Rayssa Leal, o que provavelmente ajudou o esporte a se popularizar nos últimos dias entre os fãs dos Jogos Olímpicos. A final do Skate Park acontece na madrugada dessa quarta para quinta.

Kieran Woolley, um foguete humano pic.twitter.com/20elrrjVc7 — Guil Herm (@_solractg) August 5, 2021

