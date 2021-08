The Offspring - Reprodução

The OffspringReprodução

Publicado 04/08/2021 03:22

EUA – A banda de rock americana The Offspring dispensou o seu baterista, Pete Parada, na tarde desta terça-feira (03). O próprio músico foi quem anunciou a demissão por meio de suas redes sociais. Parada informou que o grupo decidiu removê-lo, pois ele escolheu não receber a vacina contra Covid-19.

Parada, que era o baterista da banda desde 2007, explicou sua saída em uma longa publicação no Instagram. Na sua justificativa ele alega que não quer levar a injeção por razões médicas. Segundo ele, o fato de já ter se contagiado com o novo coronavírus no passado e ser portador de uma síndrome chamada Guillain-Barré, colocam ele em grande risco de sofrer efeitos colaterais com a vacinação.

Publicidade

Contudo a decisão de Pete Parada deixou o resto da banda inquieta e eles decidiram que a presença do baterista no estúdio e nas turnês traria insegurança para o restante do coletivo. Por isso ele teria que deixar o grupo.