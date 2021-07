Dinei e Claudinho - Reprodução / Record TV

Dinei e ClaudinhoReprodução / Record TV

Publicado 30/07/2021 02:55

Rio – Não deu para corintiano Dinei na Ilha Record desta quinta-feira (29). Na disputa da sobrevivência contra o ex-MTV Claudinho, o ex-jogador levou a pior e está fora da caça ao tesouro de R$ 500 mil. Contudo, Dinei ainda não dá adeus ao programa, ele agora ficará isolado na caverna do exílio onde poderá influenciar o jogo dos participantes da vila.

O craque do Corinthians passou por uma prova de fogo junto com seu adversário, Claudinho. A dinâmica consistia em ultrapassar 3 etapas: um labirinto de cordas, tiro ao alvo e um quebra-cabeças. Dinei se embolou muito no labirinto, ficando preso na primeira etapa durante toda a prova. Deixando Claudinho com tempo de sobra para concluir a prova com folga.

Publicidade

fotogaleria

Ao sair, como último desejo, Dinei deixou parte do mapa do tesouro que conquistou para o seu pupilo na casa, o jovem Mateus, mais conhecido como Negão da BL. Porém, vai da boa vontade de Claudinho entregar ou não o mapa ao rapaz, pois como vencedor da prova de sobrevivência, ele escolhe o que faz com a herança do perdedor.

Publicidade

Hoje não foi fácil, hein?!

O @claudinhomatos e o Dinei se enfrentaram no #DesafioNaIlha! Perdeu ou quer rever o Desafio completo? Então, acesse: https://t.co/aETZz312g4 #IlhaRecord pic.twitter.com/yhsOOTE0R9 — Ilha Record (@ilharecord) July 30, 2021

Boatos de que o Dinei tá preso nas cordas até hoje #DesafioNaIlha pic.twitter.com/2Q00dEJkAC — Leonardo (@Leonardo_herc) July 30, 2021