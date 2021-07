Nadja Pessoa - Divulgação

Nadja PessoaDivulgação

Publicado 28/07/2021 03:10

Rio – O primeiro dia mal terminou na Ilha Record e já tivemos o primeiro barraco. No episódio desta terça-feira (27), Nadja Pessoa ficou revoltada quando não encontrou sua toalha no varal e descobriu que ela foi usada por outra participante. Sem conseguir descobrir quem foi a alma desavisada faltou com a higiene, a ex-Fazenda resolveu fazer um interrogatório com os exploradores e acabou ficando visada na casa.

fotogaleria

Publicidade

No dia seguinte, alguns participantes já estavam taxando Nadja como “excluída” dentro da ilha, pois a atriz não conseguiu formar afinidades com quase ninguém da casa. Para complicar tudo, uma dinâmica de “montar o pódio” deixou Nadja nos assuntos mais comentados nas redes sociais, pois a loira escolheu para o seu lado a Mirela Lacração. Quem está por dentro dos spoilers do reality já sabe que essa amizade não vai terminar nada bem.

Já temos drama por conta de TOALHA. É isso que o brasileiro gosta #IlhaRecord — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 28, 2021

Publicidade

Eita atrás de eita! O @euthomazcosta não gostou nadinha do que a @nadjapessoa_ falou sobre ele ser simpático. Acompanhe o #IlhaRecord ao vivo também em https://t.co/aETZz312g4. pic.twitter.com/8TFuBnWG89 — Ilha Record (@ilharecord) July 28, 2021

Publicidade