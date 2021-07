Mirella Janis e Fernanda Medrado - Reprodução / Record TV

Mirella Janis e Fernanda Medrado

Publicado 23/07/2021 01:27 | Atualizado 23/07/2021 01:55

Rio – O Power Couple Brasil entra na sua reta final e como todo bom reality não pode deixar de fora uma última lavação de roupa suja. Na noite desta quinta-feira (22) Adriane Galisteu achou uma boa ideia reunir todos os casais eliminados e relembrar as maiores tretas da edição. Só podia resultar em uma coisa: entretenimento.

Vocês lembram-se da Fernanda Medrado? Eu também não. Mas a primeira eliminada do Power Couple voltou depois de muito tempo no ostracismo e revelou logo de cara que seu ranço por Deborah e Bruno só aumentou fora da casa.

Jonathan Costa, o Jon Jon, resolveu finalmente assumir seu lado funkeiro e bateu no peito para vangloriar seus pais Rômulo e Verônica Costa. Tudo isso por causa de uma discussão com Fábio, marido de Dani Hypólito, que aconteceu lá trás no programa por conta de uma prova das esposas. O dançarino, por sua vez, resolveu apelar para a origem pobre para se defender da ofensiva do príncipe do funk.

E a grande treta do momento, a revolta no hotel dos eliminados, protagonizado pelo ex-Broz Filipe, sua esposa Nina e o casal cremosinho Mirella e Yugnir expuseram tudo (ou quase) que aconteceu nos corredores da hospedaria. Tudo começou a desandar quando Nina chamou Mirella de vagabunda. E para Yugnir, a figura risonha de Filipe é apenas fachada.

Separamos alguns destaques das maiores discussões da noite. Confira:

