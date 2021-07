Kiley Holman, de 13 anos, é atingida pela ave no brinquedo Estilingue Humana - Reprodução / Internet

Publicado 23/07/2021 01:14

EUA – Uma adolescente de Nova Jersey foi atingida por uma gaivota enquanto estava dentro de um brinquedo de um parque de diversões. O vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (22), mostra a jovem Kiley Holman, de 13 anos, ser acertada pela ave no brinquedo Estilingue Humana.

A atração consiste em atirar duas pessoas presas ao brinquedo para o alto. Algumas versões do brinquedo conseguem chegar a 160 km/h e lançam os participantes a mais de 100m de altura. Kiley estava com uma amiga nesse brinquedo e, momentos após o lançamento, a gaivota entra em cena e acerta a jovem bem no rosto. Confira:

