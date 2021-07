Jéssica não é bem vista pelos ex-colegas da Tribo Calango - Reprodução

Publicado 21/07/2021 07:49 | Atualizado 21/07/2021 08:01

Rio - A final do "No Limite" aconteceu na noite desta terça-feira e os participantes conversaram sobre o jogo em bate-papo com Ana Clara e André Marques. Jéssica, participante da Tribo Calango e responsável pela saída de boa parte de seus colegas, ficou em maus lençóis com o grupo. Ao ser questionada sobre como está a situação entre eles, Jessica disse que a tribo tem direito de ficar chateada.

"Está tudo certo, nada resolvido. Eles têm o direito de ficarem chateados. Desde o início, eu não estava me sentindo à vontade na Calango, de verdade. Mas eu tentei ao máximo me entrosar. Estava ali para dar o meu melhor nas provas, mesmo errando, acertei muita prova. Desde o primeiro portal, quando eu salvei o André, falei: 'Estou contigo até o final. Quando juntar, vai ser você e a Paula'. Nunca falei: 'Sou Calango e vou defender Calango'. Isso não saiu da minha boca, sempre falei para o André que ia defender ele", disparou a loura.

"A minha missão foi cumprida mesmo magoando os Calangos, mas eu fui muito magoada durante o jogo inteiro, desde o início, com voto do Kaysar, Bil querendo me tirar, mas ele saiu. Obrigada, Bil, senão eu teria saído. Eles teriam me tirado muito no começo do jogo. Estou bem tranquila, bem consciente, minha missão foi cumprida com os dois, aliás", acrescentou.

Jessica ainda disse que o jogo tinha quatro pessoas que participaram do "BBB 18" com ela e que não era próxima deles, que queria "conhecer outras pessoas". "Para mim, foi bem complicado, porque eram quatro ex-BBBs da minha edição e quatro pessoas que eu não conhecia. Eu queria conhecer as outras pessoas, mas queriam me trazer como aliados, mas eu nem era tão próxima deles. Fiquei no muro por um tempo, aí se formaram grupos dentro de uma tribo e eu sempre sem saber ali onde me juntar. Fui jogando sozinha. Depois de um tempo de convivência, a gente ficou mais unido, sim, mas para as provas", disse.

Gleice e Carol Peixinho rebateram os comentários de Jéssica. "Acho que às vezes você deveria ter deixado isso mais claro para a gente. Teve um momento que não deu para entender o seu jogo direito", disse Gleice, campeã do "BBB 18". Gleici também relembrou uma situação em que Jéssica afirmou que Carol e Bil votariam nela.

"Você inventou uma história, uma situação. Eu não sei como que você viu isso e passou para mim, não sei qual foi a intenção. A partir desse momento, eu me afastei de você e você se afastou de mim também. Então não era que você decidiu jogar individual e ficou isolada da turma, isso foi uma escolha sua", disse Gleici.

Carol Peixinho também não entendeu o jogo de Jéssica. "Eu acho engraçado quando ela fala que em um momento do jogo ela ficou em cima do muro porque ela não queria aliados. Muito me admira você dizer isso porque diversas, quando as pessoas iam embora, você me chamava, chamava André e se mostrava bem aliada, bem conectada com a gente. [...] Claro, cada um tem seu jogo, respeito o jogo de cada um aqui, mas muito me admira você se colocar dessa forma", disse, arrancando risos de Kaysar, com quem Jéssica também se desentendeu.