Paula Amorim levou o prêmio de R$ 500 mil em votação popularReprodução

Publicado 21/07/2021 07:27 | Atualizado 21/07/2021 07:36

Rio - Paula Amorim recebeu 66,77% dos votos do público na noite desta terça-feira e foi a grande campeã do "No Limite". Ela disputou o prêmio de R$ 500 mil com Viegas.

No bate-papo com André Marques e Ana Clara, Paula disse que o prêmio é recompensa do trabalho. "Eu queria poder abraçar todo mundo, poder pular. Eu estou muito feliz, estou emocionada. Não sei explicar ainda. Eu acho que eu me dediquei muito, foi o que eu falei, a gente tem uma recompensa do trabalho que a gente fez", afirmou.

Antes do reality, Paula contou com a preparação física do lutador Minotauro e recebeu conselhos do endocrinologista Lucas Ferreira, que também orientou Kaysar e Viegas. Paula afirmou que apesar das dificuldades do programa, nunca pensou em desistir. A chuva forte foi o momento mais desafiador para ela.

"Lá foi um momento que eu aproximei mais de falar: 'Meu Deus, será que eu vou aguentar mesmo?'", revelou.

Paula elogiou Viegas, que disputou a preferência do público com ela. "Eu estava disputando com um gigante que é o viegas, eu respeito muito ele tanto como pessoa, tanto como oponente. Quando você está num duelo grande e ganha, é uma satisfação muito grande. É legal disputar contra quem é grande. Estou muito feliz, muito feliz mesmo", disse.