Publicado 27/07/2021 04:26 | Atualizado 27/07/2021 14:43

Rio – A modelo Yasmin Brunet acompanhou a participação do marido, o surfista Gabriel Medina, nas olímpiadas através de uma transmissão ao vivo em seu perfil nas redes sociais. Após o resultado inesperado na competição , a loira ficou revoltada e não aceitou a derrota do companheiro nas semifinais do surfe olímpico.

Yasmin chegou a pedir à seus seguidores, que eram cerca de 70 mil acompanhando a live naquele momento, que fossem até as redes sociais do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para cobrar satisfações do órgão sobre as notas que Medina recebeu na disputa. Para a modelo, o marido foi “absurdamente roubado” e eles (COB) não fizeram nada.“Por que eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubado. É assim que eles defendem os atletas?” Questionou a modelo para seus seguidores. Confira na íntegra: