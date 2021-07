Participantes de A Ilha - Divulgação

Publicado 27/07/2021 04:17 | Atualizado 27/07/2021 04:30

Rio – Estreou nesta segunda-feira (26) o Ilha Record. O reality composto por um time de sub-celebridades de peso chega como uma aposta da Record TV para ser o novo provedor de entretenimento do telespectador brasileiro. Mas em tempos de olímpiada, será que o dia-a-dia de 13 ex-participantes de realities vai entregar? Esperamos que sim.

Pra começo de conversa, já sabemos que Pyong Lee e Antonela Avellaneda possivelmente estarão protagonizando o maior caso de adultério das últimas semanas . Mas não deve ficar por aí, divididos em duas equipes, o elenco é formado por Claudinho, Lucas Selfie, Any Borges, Nadja Pessoa, Mirella Lacração e Laura Keller na equipe Rubi. E Thomaz Costa, Pyong, Antonela, Dinei, Negão da BL, Nanah Nascimento e Valesca Popozuda na equipe esmeralda. Não se preocupe se você não conhece mais da metade desses nomes, o importante é saber quem vai tretar com quem.

Logo na primeira dinâmica do programa, Dinei já não gostou de ser enxotado para o outro time por Claudinho. O ex-De Férias alegou que o jogador era muito velho para ser bom no jogo e, como comandante da equipe, mandou o veterano para o time adversário. Aí já foi a primeira faísca. “A confusão começou”, retrucou Dinei assim que ouviu a justificativa do rapaz.

Mirella não aguentou nem dois minutos ao lado de Pyong e já estava querendo socar o hipnólogo. Outra que não gostou muito das táticas do ex-BBB20 foi Any Borges. A dj percebeu logo de cara que ele está sempre querendo criar uma intriga.

Mas uma coisa foi unanime, pelo menos na internet, as provas do programa são boas. Internautas compararam a produção entre esse reality e o último programa de sobrevivência, o No Limite da Rede Globo, e o resultado foi bem unilateral. Confira os melhores comentários da web:

Saudade de voltar pra casa de um open bar igual o Dinei. #EstreiaIlhaRecord pic.twitter.com/1QOpDSmEBY — ELiéser (@Eli_Brodare) July 27, 2021

Claudinho e Thomaz fizeram questão de começar os times com os dois piores estrategistas da história dos realities. #IlhaRecord — Chico Barney (@chicobarney) July 27, 2021

"Analisei o Dinei como mais fraco pq é o mais velho."



Claudinho é velhofóbico. #EstreiaIlhaRecord pic.twitter.com/3F7DF8arg0 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 27, 2021

BONINHO OLHANDO A ESTRUTURA DA ILHA RECORD E LEMBRANDO DO FIASCO QUE FOI NO LIMITE #EstreiaIlhaRecord pic.twitter.com/3ymCkCoyXf — ℓєαн αrαυנσ (@l3l3ck4) July 27, 2021

