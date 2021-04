Rodinei com a camisa do Inter Divulgação Internacional

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 12:26

Rio Grande do Sul - Perto de volta ao Flamengo, o lateral-direito Rodinei teve atuação destacada na vitória do Internacional sobre o Esportivo por 5 a 0 no Campeonato Gaúcho. Ao término do confronto, o jogador foi perguntado sobre o retorno ao Flamengo, que deverá acontecer nos próximos dias. Vivendo bom momento no Colorado, Rodinei se disse tranquilo em relação ao seu futuro.

"Meu contrato se encerra no fim do mês que vem. Não sei o que Papai do Céu tem reservado para mim. Mas levo a vida desta maneira, acordo cedo, trabalho firme com humildade e dedicação. Portas abertas, eu sei que sempre terão para mim e meus companheiros. Tenho que esquecer isso, lá no dia 31 de maio vamos ver o que vai acontecer", afirmou.



Rodinei tem contrato com o Internacional até o fim de abril. O Colorado já se manifestou de forma favorável a renovar o empréstimo, porém, o Flamengo deseja uma transferência. Caso não chegue propostas pelo atleta, o lateral-direito será incorporado ao elenco sob o comando de Rogério Ceni.