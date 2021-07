Gramado e mais cidades gaúchas ficaram cobertas de neve - reprodução / Internet

Publicado 29/07/2021 02:17

Rio Grande do Sul – Uma intensa frente fria passa pelo Sul do Brasil. Na noite desta quarta-feira (29) várias cidades do Rio Grande do Sul registraram neve forte caindo e transformando a paisagem num verdadeiro filme de natal americano.

De acordo com a empresa meteorológica Somar, pelo menos 10 cidades gaúchas registraram queda brusca na temperatura, neve e granizo. Entre elas Gramado, Pelotas e Caxias do Sul. A caída da neve proporciona belas imagens, mas também preocupa. Moradores em situação de rua podem sofrer graves consequências devido às baixas temperaturas, além disso, as ruas ficam muito mais escorregadias pode ocasionar acidentes graves.

Pelas redes sociais, internautas compartilharam vídeos e fotos das suas cidades cobertas pela neve. Em algumas ocasiões verdadeiras tempestades brancas foram registradas. Confira:

TEMPO | Neve forte no começo desta noite em Gramado. pic.twitter.com/85spynRDop — MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

Hoje dia 28/07/2021 quarta-feira neva na cidade de Gramado - Rio Grande Do Sul, Brasil. pic.twitter.com/jSh2eLdl5V — (@tallesfont) July 28, 2021

