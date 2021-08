Bruno Covas é atacado por Bolsonaro por ter ido a um jogo com o filho - Reprodução

Bruno Covas é atacado por Bolsonaro por ter ido a um jogo com o filhoReprodução

Publicado 02/08/2021 22:52

Brasília – Em mais uma fala infame, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou, nesta segunda-feira (02), um dos últimos momentos que o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pôde passar com o filho, Tomás. Em meio ao seu discurso aos apoiadores do cercadinho, Bolsonaro citou Covas como “o outro que morreu” e repudiou a ida de Bruno com seu filho à final da Copa Libertadores.

À época, com a pandemia de Covid-19 em alta e medidas restritivas sendo aderidas em todo o país, Covas foi criticado ao ser flagrado na final entre Santos e Palmeiras, no Maracanã. “Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Ir ao jogo é direito meu. É usufruir de um pequeno prazer da vida”, disse Covas para justificar-se.

Publicidade

fotogaleria

O ex-prefeito faleceu em maio de 2021, três meses depois do jogo, em decorrência de um câncer no esôfago. Bolsonaro, até então, nunca havia falado do ex-prefeito, mas para aderir a críticas às medidas de combate ao novocoronavírus tomadas pelo governo de São Paulo, o presidente resolveu apontar críticas às atitudes de Covas, somadas as do Governador do estado, João Dória.

Publicidade

Bolsonaro critica o ministro Barroso do STF.

Também criticou o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falecido em maio. “Fecha SP e vai ao Maracanã”.

É que o então prefeito realizava um sonho, o último desejo, de ver um jogo no Maracanã com o filho pequeno.



Bolsonaro não presta! pic.twitter.com/Plz8liH2v4 — Ulcilas Neto (@ulcilasneto) August 2, 2021

O Governador de São Paulo, João Doria, ao tomar conhecimento das falas de Bolsonaro, também se pronunciou. Pelas redes sociais, Doria classificou a atitude do presidente como “desumanidade”.

Publicidade