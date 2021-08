Dinei comenta o programa da caverna - Reprodução / Record TV

Dinei comenta o programa da cavernaReprodução / Record TV

Rio – Começou o segundo ciclo de competição para os exploradores da Ilha Record. Nesta segunda-feira (02), os participantes reformularam os times esmeralda e rubi com novos membros e já realizaram a prova de equipe. E mais uma vez deu verdinha, a equipe esmeralda levou a melhor, mas os participantes da equipe que ficam mais próximos do tesouro da ilha não são os mesmos da semana passada.

Com a dinâmica de reformular as equipes a cada ciclo, dessa vez os comandantes tiveram outros integrantes em suas equipes. Na equipe Rubi, Claudinho por coincidência continuou como o comandante, pois levou a melhor na prova de sobrevivência. Ele escolheu montar sua equipe com Lucas Selfie, Thomáz, Antonella, Nadja e Mirella. Enquanto isso, lá do exílio, Dinei ganhou o direito de escolher o outro comandante. O ex-jogador apontou Nanah Damasceno para comandar o time esmeralda. A ex-esposa do cantor Rodriguinho levou para o lado dela Negão da BL, Pyong Lee, Laura Keller, Any Borges e Valesca Popozuda.

Como já foi dito, o time de Nanah levou a melhor na prova das equipes e foi premiado com quatro pedaços do mapa do tesouro. Nanah ficou com um deles e presenteou Negão da BL, Any e Valesca com os outros. O destaque da edição, segundo os internautas, ficou por conta do corintiano Dinei que, sozinho dentro da caverna do exílio e já eliminado, comemorava a vitória do time esmeralda como se estivesse lá e comentava o desenrolar do jogo, indignado, como se fosse um de nós meros telescpectadores.

Essa prova está igual as olimpíadas e o Dinei como o Galvão kkkkk #ProvaNaIlha — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) August 3, 2021

O Dinei no exílio da Ilha tá mil vezes melhor que a Carla Diaz no paredão falso do BBB 21! #ProvaNaIlha#IlhaRecord pic.twitter.com/eFVHPbcos4 — Luke (@manilerrr) August 3, 2021

As provas da Ilha estão mais legais que as do No Limite pq são mais dinâmicas. É mais gostoso assistir circuito e duelo. O tempo passa rápido. #IlhaRecord #ProvaNaIlha — Bárbara Saryne (@BarbaraSaryne) August 3, 2021