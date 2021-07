Rayssa Leal e Eliana - Breno Barros/rededoesporte.gov.br/Reprodução

Rio - Eliana usou o Instagram, nesta segunda-feira, para relembrar a vez que recebeu Rayssa Leal no seu programa dominical no SBT há quatro anos. Na época, aos 9 anos, a atleta de Imperatriz, no Maranhão, viralizou com vídeo em que aparece fazendo manobras de sakte com uma asa de fada nas costas. Hoje, aos 13 anos, a Fadinha do Skate conquistou uma medalha de prata na primeira vez que o skate participou das Olimpíadas de Tóquio.

"Ontem, chorei de emoção ao ver a evolução desta adolescente que recebi em meu programa há 4 anos. Ela já era grande mas hoje o mundo sabe disso! Na vida, a gente dificilmente acerta de primeira. Junto às tentativas vêm os tropeços, as frustrações mas com fé e persistência o resultado vem", começou Eliana.

"Que orgulho te ver brilhar, Rayssa. Obrigada por representar tão bem o nosso país e parabéns a sua família por ter te dado asas pra voar! Viva as nossas meninas brabas pra valer", finalizou a apresentadora.