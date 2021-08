Estado do Rio tem 180 mil pessoas com a segunda dose da vacina atrasada - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 10/08/2021 12:28

Rio - O estado do Rio já conta com 180 mil fluminenses que não completaram o esquema vacinal contra a covid-19 de forma correta e não procuraram o posto para tomar a segunda dose. Já o balanço realizado pela Secretaria Municipal de Saúde da capital apontou que 80 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a segunda dose é aplicada preferencialmente no mesmo posto que a primeira dose foi aplicada. Caso não haja a vacina do mesmo fabricante no ponto de vacinação, o profissional da saúde irá auxiliar e buscar o local mais próximo para a aplicação da dose. Soranz também informou que esta semana a busca ativa por pessoas que estão com o esquema vacinal atrasado não esta sendo realizada neste momento porque a pasta está priorizando a imunização dos jovens

Nesta terça-feira, o município do Rio vacina pessoas de 25 anos. Contudo, a cidade está em seu último dia de capacidade de manter os estoques de vacina para a primeira dose contra a doença. A falta de imunizantes acontece em função da demora do Ministério da Saúde em enviar novas remessas e ainda não há uma confirmação oficial para a entrega do próximo lote. Segundo o secretário Daniel Soranz há previsão de chegada de mais lotes até o final do dia.



"Está todo mundo na expectativa do Ministério da Saúde enviar as doses. Ele já tem 11,9 milhões de doses recebidas em seu estoque e a gente está esperando o envio para hoje. É muito importante que a pasta acelere a distribuição para que a gente não precise interromper o calendário no Rio de Janeiro", afirmou Soranz durante entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.



Com o avanço no calendário, o município do Rio tem vacinado em sua capacidade máxima, distribuindo cerca de 73 mil doses por dia, segundo Soranz. O secretário também confirmou que os estoques da prefeitura garantem até o final de semana a vacinação com a segunda dose.



"A segunda dose está garantida. A gente está abastecido de estoques até o final da semana. Esperamos que as pessoas venham tomar a segunda dose porque ela garante uma imunização completa", afirmou.

Estado com previsão de receber doses nesta semana



O governo estadual informou que está mantendo de plantão suas equipes de logística para distribuir vacinas na medida em que elas são entregues pelo Ministério da Saúde. O secretário estadual da Saúde, Alexandre Chieppe, informou que uma remessa foi prometida para esta semana, mas não especificaram quando nem quantas doses virão.



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) tem a capacidade de distribuir as vacinas em 24h, segundo informou o secretário. “Nós vamos manter a equipe de plantão exatamente para, uma vez chegando, poder distribuir o mais rápido possível”, disse.