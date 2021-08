Equipe do BPVE estava em patrulhamento pela Avenida Brasil quando foi acionada pela vítima - Reprodução/Instagram

Equipe do BPVE estava em patrulhamento pela Avenida Brasil quando foi acionada pela vítimaReprodução/Instagram

Publicado 10/08/2021 11:20

Rio - Um homem perdeu o controle do carro e atropelou um policial militar na madrugada desta terça-feira, na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Os dois ficaram feridos após o acidente e tiveram que ser socorridos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estava baseada próxima a uma cabine situada na Saída 9 da Linha Amarela, quando um motorista perdeu o controle e atingiu um dos policiais que trabalhava no local. O militar teve a perna fraturada e foi levado de ambulância para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. O estado de saúde do agente é estável.

O motorista também ficou ferido e teve que ser encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi medicado e recebeu alta. Posteriormente, ele foi conduzido à 21ª DP (Bonsucesso) para registrar do caso.