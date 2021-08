Abastecimento de água na Ilha de Paquetá está interrompido há quase um mês - Divulgação

Publicado 10/08/2021 09:36 | Atualizado 10/08/2021 10:10

Rio - A população da Ilha de Paquetá segue sem previsão para regularização no fornecimento de água após 26 dias de interrupção do serviço . Em entrevista ao Bom Dia Rio, o presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), Leonardo Soares, explicou que serão enviados, por meio de balsa, cerca de quatro caminhões pipa na parte da manhã e mais quatro no período da tarde ainda nesta terça-feira.

"Hoje está chegando na Ilha, em um primeiro momento, quatro caminhões pipa e a tarde a gente está tentando negociar com o a balsa de serviço pra localidade levar mais quatro. Impossível levar o abastecimento de uma vez", explicou.

Segundo Soares, o abastecimento tem sido feito exclusivamente por meio das balsas e que o reparo das luvas de distribuição da água apara a Ilha é um trabalho delicado. "É um serviço muito complexo, com mergulhador com habilitações diferenciadas. É uma situação complexa e a gente se solidariza, até peço desculpa à população de Paquetá, mas a equipe da Cedae está fortemente empenhada em solucionar a questão da água o mais rápido possível", explicou.

A Cedae informou que realizou um reparo no último dia 8, mas que durante a manutenção, técnicos descobriram um segundo vazamento. De acordo com o planejamento da estatal, o reparo estava previsto para começar na manhã desta terça-feira e concluído na quinta. Soares explicou que, são cerca de 4KM de duto que levam água do continente até Paquetá. Em todo o percurso, os tubos se encaixam e as junções são chamadas de luvas, parte que teria arrebentado e interrompido o abastecimento.

O presidente da Companhia disse ainda que a rede de abastecimento da Ilha é antiga e por isso não há um monitoramento. Segundo ele, por esse motivo é necessário o trabalho de mergulhadores para realizar o reparo. Ele também detalha que o risco de um novo vazamento será minimizado por avaliações técnicas.

"O próprio mapeamento dela é difícil da gente ter os pontos exatos em que estão instaladas essas luvas. Por isso há necessidade de um mergulhador descer, buscar uma ponta da tubulação pra encontrar outra ponta pra depois fixar a luva no mesmo caminho. Então tudo indica entre quatro e cinco luvas no total", detalhou.