Publicado 10/08/2021 09:31

Rio - Uma mototaxista foi morta, na noite de segunda-feira (9), na Avenida Irmãos Guinle, no bairro Inconfidência, em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi morta durante um assalto e teve a carteira e o celular roubados. A vítima foi identificada apenas como Nina.

A mulher estava com uma passageira quando criminosos anunciaram o assalto. De acordo com relatos, o corpo da vítima ficou caído no chão ao lado da moto.

Agentes do 24º BPM (Queimados) estiveram no local, mas a mulher foi encontrada já sem vida. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) também foi acionada.





