Petrópolis está entre as cidades que mais cresceram no quesito turismo durante as férias de julho - Wania Corredo/MTur

Petrópolis está entre as cidades que mais cresceram no quesito turismo durante as férias de julhoWania Corredo/MTur

Publicado 10/08/2021 10:53

Rio - Um levantamento da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), apontou que o interior fluminense fechou o mês com 51,05% de quartos de hotéis reservados. Segundo o estudo, os destinos localizados na serra foram os mais procurados como, Vassouras, na região do Vale do Café, com 83% de ocupação hoteleira no mês. A pesquisa demonstra que os municípios mais frios foram procurados por conta do inverno.

Em Petrópolis, na Serra Verde Imperial, por exemplo, houve 53% de ocupação há dois anos e os dados mostram que os números aumentaram para 75%. A região das Agulhas Negras, que tradicionalmente registra bons números durante o inverno, também apontou um crescimento em comparação a 2019. É o caso de Itatiaia/Penedo, que marcou 44% e agora atingiu 55% de quartos reservados. Seguindo a tendência padrão dos viajantes, o público chegou, prioritariamente, através de viagens rodoviárias e os grupos familiares se destacaram.

Publicidade

Para a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), as viagens de curta duração, que podem ser feitas de carro ou ônibus são uma tendência apontada no estudo que já vêm sendo analisada para o turismo na retomada das atividades. Ações como a campanha digital Férias RJ foram destaque no mês, como incentivo à visita ao Rio de Janeiro, destino seguro, que segue os mandamentos do Turismo Consciente. Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, ressaltou a origem da grande maioria dos viajantes.



"Pela pesquisa fica claro que, neste momento, os destinos próximos ao local de origem dos visitantes são os mais procurados. Os moradores do estado do Rio se destacam como os principais hóspedes, seguidos por residentes em estados vizinhos, como Minas Gerais e São Paulo. Essa constatação vem ao encontro da nossa próxima campanha, direcionada a esse público", disse Tutuca.

Publicidade

A pasta pontuou que a comparação entre os dados de julho de 2019 e de 2021 auxilia na análise do comportamento dos visitantes na retomada e para orientar ações e projetos que incentivem o aumento do fluxo turístico para o Estado. Alfredo Lopes, presidente do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município (Hotéis Rio) e conselheiro da ABIH-RJ disse que os números são considerados positivos pelo setor.



"O interior do Estado está na dianteira da retomada e os hotéis tem feito um trabalho sólido de enfrentamento da pandemia. Alguns destinos sazonais registram índices bastante acima da média, como é o caso de Petrópolis, onde recentemente realizamos a nossa primeira edição do Procap Interior, programa de capacitação da ABIH-RJ para agentes, operadores e imprensa, com o objetivo de fomentar a atividade turística no destino", disse Alfredo.



Publicidade

Segundo os dados restantes, a ocupação hoteleira neste período chegou a 70% em Nova Friburgo, na região turística Serra Verde Imperial, e a 75% em Valença/Conservatória, no Vale do Café. Cidades do litoral também mostraram bons resultados, como Paraty, na Costa Verde, que pontuou 61,9%; Macaé, com 67,8% e Rio das Ostras, com 53%, ambos localizados na Costa do Sol.