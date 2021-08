Chuva chega ao estado do Rio nesta sexta-feira - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 09/08/2021 10:02 | Atualizado 09/08/2021 16:42

Rio - A cidade do Rio de Janeiro deve receber uma nova frente fria a partir desta quarta-feira, de acordo com o Climatempo. A semana será de tempo nublado com pancadas de chuva a qualquer momento do dia, devido à chegada de uma nova massa de ar frio na capital.

Segundo a previsão do Climatempo, nesta segunda-feira o tempo segue ensolarado com poucas nuvens, sem a probabilidade de chuva. A máxima do dia deve alcançar os 30º C, com mínima de 14º C. Na terça-feira o clima segue estável, com pouca variação de temperaturas em relação ao dia anterior.

Já na quarta-feira o tempo muda e pancadas de chuva devem surgir à noite, de acordo com a previsão. Com máxima de 30ºC, a mínima alcançada pelo primeiro dia chuvoso da semana será de 16º C. Na quinta-feira, a precipitação deve ocorrer a qualquer hora do dia, com um declínio maior de temperatura, sendo a máxima de 26º C e mínima de 17º C.

Na sexta-feira, o dia seguirá nublado e chuvoso, com pancadas de chuva a qualquer hora. Os termômetros devem cair ainda mais, alcançando a temperatura máxima de 24º C e mínima de 15º C.