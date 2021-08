Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz operação para demolir construções irregulares na Rocinha - Divulgação / Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz operação para demolir construções irregulares na RocinhaDivulgação / Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Publicado 10/08/2021 08:45 | Atualizado 10/08/2021 09:11

Rio - A prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, demoliu seis construções irregulares, na manhã desta terça-feira (10), na região da Vila Verde, na Rocinha, Zona Sul do Rio. Os prédios foram demolidos manualmente por conta da área ser de difícil acesso. Durante a ação, um campo para a prática do esporte de combate paintball também foi desmontado. A ação também contou com o apoio da Polícia Militar. Agentes da Secretaria de Conservação e de Ordem Pública (Seop) também realizam uma ação na Gardênia Azul para conter construções irregulares

fotogaleria

Publicidade

"Essa operação vinha sendo planejada com a Polícia Militar e UPP da Rocinha há cerca de um mês. Assim, conseguimos levantar os pontos de acesso aos locais mais críticos na região da Vila Verde, que é a parte da Rocinha que mais cresce para dentro de áreas ambientalmente protegidas e que mais representam riscos para a população hoje. Há, inclusive, licenças falsas sendo vendidas por até R$ 10 mil para autorizar essas construções", afirmou o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere.

A pasta reforçou que a ação visa conter o desmatamento de áreas ambientalmente protegidas para expansão da comunidade. Ainda segundo a secretaria, as construções, que viriam a ter até quatro pavimentos, estavam sendo erguidas após a destruição da vegetação nativa. As casas e quitinetes seriam alugadas.



"A Prefeitura tem sido implacável no cumprimento da lei para coibir o avanço nas áreas ambientalmente protegidas. Encaminharemos as investigações ao Ministério Público", completou.

Publicidade

Operação na Gardênia Azul

Agentes das secretarias municipais de Conservação e de Ordem Pública (Seop), com apoio da Subprefeitura de Jacarepaguá, realizam, na manhã desta terça-feira (10), a demolição de cerca de 171 construções irregulares levantadas na comunidade da Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Publicidade

Segundo o município, as edificações não têm possibilidade de legalização porque foram construídas sobre a calçada e em área não edificável, às margens de um canal que corta a Avenida Isabel Domingues. Nos dias 4 e 28 de junho, a Secretaria Municipal de Conservação emitiu notificações para os quiosques construídos no local. Os responsáveis foram à Justiça e conseguiram impedir a demolição por conta de uma liminar, que foi derrubada. Em julho, a prefeitura já havia demolido construções na comunidade.

Por conta da presença da prefeitura no local, uma faixa da Avenida Ayrton Senna, sentido Linha Amarela, está ocupada, na altura da Avenida Isabel Domingues.