Muitos tiros foram ouvidos na Rua Itapiru, no Rio CompridoReprodução

Publicado 10/08/2021 06:40

Rio - Um tiroteio no fim da noite de segunda-feira (9) assustou os moradores do Catumbi e do Rio Comprido, região central do Rio. Os tiros começaram por volta das 23h, no Morro da Mineira, e invadiram a madrugada. Testemunhas que circulavam pela rua durante a noite observaram a movimentação de grupos de até 40 homens fortemente armados. Não há relatos de feridos.

Grupos de homens armados, vestidos de preto, circularam por diferentes pontos do Morro da Mineira e da Rua Itapiru ao longo da noite e da madrugada. Moradores temem tentativas de invasão e confrontos de grupos rivais. "É um barril de pólvora", escreveu um morador nas redes sociais.