Vacinação de Jovens de 26 anos no Rio, Centro Municipal de Saude Manoel Jose Ferreira no Catete nesta segunda (09). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 10/08/2021 06:26 | Atualizado 10/08/2021 09:57

Rio - O Comitê Científico formado pela Prefeitura do Rio se reuniu na última segunda-feira (9) e recomendou mudanças importantes na distribuição de doses de vacinas e no plano de reabertura do município. O encontro de pesquisadores, representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio chega em uma semana importante no combate à Covid-19 no município, com o aumento dos casos da variante Delta e o risco de suspensão do calendário de vacinação.

Na ata da reunião, publicada no Diário Oficial do município desta terça-feira (10), o Comitê elogiou os esforços da Secretaria Municipal de Saúde na logística da distribuição de doses, mas afirmou ver "com enorme preocupação o atraso de envio de vacinas pelo MS comprometendo a imunização da população". No último sábado (7), a vacinação começou duas horas mais tarde, às 10h, para dar tempo de municiar todos os postos de saúde.

O Comitê orientou que o Ministério da Saúde "reveja seu processo de logística entre o recebimento e a distribuição de vacinas registrando como inaceitável qualquer possibilidade de envio de vacinas que não seja por via aérea. Ainda, que o envio terrestre pelo MS seja utilizado somente diante da impossibilidade de uso de malha aérea civil e militar". O período entre o recebimento e a distribuição "não pode exceder 24 horas".

Em relação ao plano de reabertura programado pela prefeitura em três etapas - 2 de setembro, 17 de outubro e 15 de novembro -, o Comitê recomendou flexibilizações baseadas na porcentagem da população vacinada, e não mais em datas. Na primeira etapa a prefeitura pretende liberar eventos em ambientes abertos; o Comitê recomenda eventos de até 500 pessoas. A segunda etapa, quando o município prevê 100% de público vacinado em estádios, boates e casas de show, o Comitê orienta uma capacidade mais conservadora, de 50% do público.