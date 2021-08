Rodrigo fez o pedido na sexta-feira - Reprodução/Voz das Comunidades

Rio - O momento da vacinação têm gerado diversos tipos de registro nas redes sociais, desde vídeos, fotos e até mesmo fantasias. No entanto, na última sexta-feira (06), uma cena ainda mais surpreendente aconteceu em um ponto de vacinação contra a covid-19 no Complexo do Alemão.



Um morador da comunidade, que fica na Zona Norte do Rio decidiu deixar o dia ainda mais emocionante ao pedir sua companheira, Beatriz de Lima em casamento. Rodrigo Castro, de 35 anos exibiu uma placa com o pedido: “Beatriz, você aceita se casar comigo?”. Segundo o Voz Das Comunidades, ela disse sim e agora o casal irá oficializar a união.

Rodrigo e Beatriz estão juntos há nove anos Reprodução/Voz das Comunidades



Rodrigo e Beatriz têm dois filhos e estão juntos há nove anos. "Pra mim foi um sentimento de alívio de poder estar recebendo a primeira dose, e pelo pedido, um momento maravilhoso. Em nenhum momento eu fiquei com vergonha, e sim com um amor profundo no peito. Muitos não acreditaram no meu amor", contou ele ao portal Voz das Comunidades.