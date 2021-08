Fim de semana não terá chuva e temperaturas podem subir - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Fim de semana não terá chuva e temperaturas podem subirEstefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 10/08/2021 08:30

Rio - Após os últimos dias de sol e calor na cidade do Rio, a chegada de uma frente fria começa a mudar o tempo a partir desta quarta-feira, com previsão de chuva para o período da noite e em alguns pontos isolados da cidade. Ainda nesta terça, um sistema de alta pressão manterá o tempo estável com a máxima prevista de 34ºC. O céu irá variar entre claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva para hoje, segundo o Alerta Rio.

Ainda de acordo com o sistema de monitoramento da prefeitura, nesta quarta-feira (11) a previsão é de ventos moderados a fortes (18,5 km/h até 75,9 km/h) e as temperaturas apresentarão declínio, ficando entre 26°C e 14°C. Na quinta-feira (12), o tempo seguirá instável e pode chover a qualquer hora do dia também em pontos isolados. As temperaturas continuarão amenas, sendo a máxima de 25°C e a mínima de

14°C. Os ventos estarão predominantemente moderados.

Publicidade

O tempo permanece instável na cidade também na sexta-feira, com possibilidade de chuva fraca e isolada, a qualquer momento. Os ventos estarão moderados ao longo do dia e a máxima prevista é de 26ºC com mínima de 15º. A partir do sábado (14), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. As temperaturas voltam a aumentar.