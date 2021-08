Júlio César de Oliveira Souza, condenado a 15 anos por feminicídio, foi preso em Ricardo de Albuquerque - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Rio - Agentes da Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) saíram às ruas na manhã desta terça-feira (10) para cumprir 85 mandados de prisão em todo o estado contra agressores de mulheres e acusados de feminicídio. Até agora, mais de 35 pessoas foram presas.

Um dos presos é Júlio Cesar de Oliveira Souza, foragido da Justiça por ter matado a ex-companheira a facadas em 2012. Ele mantinha um relacionamento com Renata Miranda Cristino Nascimento, de 26 anos, que comunicou a ele que estava grávida. Júlio Cesar, então, marcou um encontro no bairro do Estácio e pediu o teste de gravidez. Ao responder que não tinha o teste em mãos naquele momento, Renata foi assassinada com golpes de faca no pescoço. O homem, à época lotado no 1° Batalhão de Guardas, foi condenado a 15 anos de prisão, mas estava foragido.

