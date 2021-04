Agentes do Bope apresentam material apreendido durante operação na favela de Manguinhos Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 07:59

Rio - PMs do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam, na noite desta sexta-feira (16), na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, um dos suspeitos de ter participado do ataque a tiros que resultou na morte do cabo PM Haron Coelho Ferreira, na madrugada da última quinta-feira (15), na Linha vermelha.

Robson da Silva Falcão, conhecido como Guguinha da Mineira, era considerado foragido da justiça desde 2015. Segundo a Polícia Militar, ele faz parte do tráfico de drogas no Morro da Mineira, no Rio Comprido, mas estava escondido em Manguinhos.

Na operação, os PMs apreenderam um fuzil calibre 556 e drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca.

DENÚNCIA

A morte do policial teria ocorrido em retaliação à morte do traficante conhecido como "Moises da Rajada". O criminoso foi baleado em confronto com PMs da UPP Providência na última quarta-feira.

A PM apura se a ordem para o ataque contra a viatura do BPVE partiu de dentro do presídio.

ENTERRO E HOMENAGEM

Um cortejo, que passou pela vias do Rio, prestou as últimas homenagens ao cabo PM Haron Coelho Ferreira. O corpo do policial foi sepultado ontem, em um cemitério na Zona Oeste.

Haron tinha 29 anos e desde 2011 estava na corporação. Ele fazia parte do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE). O policial deixa esposa e um filho pequeno.