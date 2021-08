Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói na 76ª DP (Centro) - Divulgação

Publicado 10/08/2021 12:16

Rio - Um adolescente foi apreendido por policiais do 12ºBPM (Niterói), nesta terça-feira (9), após tentar assaltar uma van no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na Avenida Feliciano Sodré, no Centro, quando foi informada que uma van estava sendo roubada. Os policiais realizaram buscas na região e localizaram o veículo.

No local, os agentes encontraram o adolescente imobilizado pela vítima, que disse ter entrado em luta corporal com o jovem que tentou roubá-lo.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ªDP (Centro).