Tony Luu e amigas presos em elevador prestes a ser inundado, nos Estados Unidos Reprodução: YouTube

Publicado 09/08/2021 13:00

Um homem e outras duas pessoas tiveram um grande susto ao embarcar em um elevador, no último sábado, 7, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos.

Durante a noite chuvosa na cidade de Omaha, Tony Luu e duas amigas entraram em um elevador por volta das 22h. Quando se preparavam para chegar no térreo do edifício, que já estava alagado, a cabine passou a ser rapidamente tomada pelas águas.

"Era como algo saído de um filme. Assim que [a água] chegou à barriga, pensamos, ‘OK, isso é real’”, disse Luu em entrevista à ABC News. Os vídeos produzidos pelas amigas mostram o momento em que o elevador começa a ser tomado pela água, que entrava pelo piso e pela fresta das portas.

Em outro trecho da publicação, quando a situação já aparentava ser mais grave, uma das pessoas que estava dentro do elevador, mal conseguia ficar com a cabeça acima da linha de água.

Antes mesmo da chegada do serviço de emergência, Luu e as amigas conseguiram abrir as portas do elevador. Neste momento, os amigos já sustentavam para fora da água com a ajuda da barra de apoio das paredes do elevador.



Em entrevista ao Omaha World-Herald, um dos amigos de Luu, Daylon Guy, disse que outras quatro pessoas estavam presas em outro elevador no mesmo prédio. Ele também afirmou que apesar do susto, ninguém em nenhum dos elevadores precisou de atendimento médico. “Foi muito traumatizante, mas eles pareciam estar bem”, relatou ao jornal.



Confira o momento: