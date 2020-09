Universitária brasileira que cursava medicina na Argentina cai em poço de elevador e morre

Rio - Uma jovem estudante brasileira, de 22 anos, que cursava Medicina em Buenos Aires, na Argentina , morreu na última sexta-feira após cair no poço do elevador de um prédio. As informações são do G1.

Ana Karolina Lara Ferreira Fernandez estava no prédio de amigos, em Buenos Aires, quando o acidente aconteceu. Ao G1, a mãe da jovem, Silvana Lara Fernandes, disse que ainda tem poucas informações sobre o caso.

"O que nos passaram é que ela tinha saído para comemorar uma nota boa em uma prova de patologia, ela estava muito feliz. Quando ia embora, chamou o elevador do 13º andar do prédio, mas não viu que ele não estava no andar e caiu. A gente fica desolado, é uma coisa que não queremos acreditar".

A estudante morava no país há 4 anos e havia ido para lá para cursar medicina, seu grande sonho. Familiares e amigos agora estão fazendo uma campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro e trazer o corpo de Ana Karolina para ser sepultado em Chapadão do Céu, no sudoeste de Goiás, onde a família vive.