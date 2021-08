Vacinação - Divulgação

Publicado 11/08/2021 08:01 | Atualizado 11/08/2021 08:22

Rio - A cidade do Rio fará, nesta quarta-feira, apenas uma repescagem da primeira dose para cariocas de 50 anos ou mais, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais. A segunda dose está garantida para todos que estiverem dentro do prazo.

Questionada pela reportagem de O DIA, a Secretário Municipal de Saúde (SMS) ainda não respondeu se o calendário de vacinação por idade será retomado nesta quinta-feira.

"Infelizmente fomos informados que as vacinas previstas pra hoje só chegarão nessa madrugada. Isso nos leva a ter que suspender a vacinação da primeira dose no dia de amanhã. Muito provavelmente retornamos na quinta. Em tempo: parte dessas 10Mi de doses estão lá desde 04/08", disse Paes.