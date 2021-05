Pequeno incêndio na Rua São Clemente Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 16:33 | Atualizado 22/05/2021 16:34

Rio - A ventania do início da tarde deste sábado causou quedas de árvores em diversos pontos da cidade. De acordo com o Alerta Rio, houve registros de ventos fortes nas estações do Inmet de Copacabana, Zona Sul, com 57,6 km/h, e da Vila Militar, Zona Oeste, com 59,8 km/h.

Na rua São Clemente, em Botafogo, Zona Sul, uma árvore e um poste caíram e causaram um pequeno incêndio no local. A via foi interditada está parcialmente interditada desde às 13h. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o trânsito na região está mais intenso do que o normal. Equipes da Comlurb trabalham na região para retirar o poste e liberar a via completamente.

Publicidade

Em Laranjeiras, Zona Sul, uma árvore caiu na rua Pinheiro Machado, perto do Palácio Guanabara. A via está interditada nos dois sentidos desde às 13h. Uma equipe da Comlurb atua para a retirada do tronco que ainda está na pista.

O mesmo problema aconteceu na Estrada Grajaú-Jacarepaguá. Uma árvore caiu na altura do quilômetro 5, no sentido Grajaú. O trânsito não tem retenções na região.