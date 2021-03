Após ventania e queda de árvores, Defesa Civil realiza trabalho emergencial em Meriti PMSJM

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 18:34

fortes ventos que atingiram o município de Secretaria de Proteção e Defesa Civil foi acionada e iniciou o trabalho emergencial por diversos bairros. Segundo a prefeitura, Além das árvores, um grande telhado foi arrancado de uma casa, oferecendo risco aos moradores do entorno.

Devido aosque atingiram o município de São João de Meriti neste fim de semana, diversas árvores foram arrancadas ou danificadas em vários pontos da cidade. Por conta disso, afoi acionada e iniciou o trabalho emergencial por diversos bairros. Segundo a prefeitura, Além das árvores, um grandede uma casa, oferecendo risco aos moradores do entorno.

Em Meriti, além das árvores, um grande telhado foi arrancado de uma casa, oferecendo risco aos moradores do entorno PMSJM

Publicidade

A Escola Municipal Iracema Campos, na Vila Norma, e o posto de saúde da Vila União também precisaram da intervenção das equipes que atuaram ao longo de todo o fim de semana para que o retorno à normalidade pudesse ocorrer no menor tempo possível.

A Escola Municipal Iracema Campos, na Vila Norma, e o posto de saúde da Vila União também precisaram da intervenção das equipes PMSJM

Publicidade

A prefeitura de Meriti reforça que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil realiza somente as podas emergenciais, ou seja, com risco iminente de queda ou de ferir alguém; Podas em residências são de responsabilidade dos moradores, já as que estiverem bloqueando via pública são de responsabilidade do Corpo de Bombeiros e aquelas que forem em área pública, mas que não estejam oferecendo riscos, são feitas pela Subsecretaria de Parques e Jardins.



O morador que deseja ficar informado pela Defesa Civil sobre chuvas e ventos que venham a oferecer risco, precisa cadastrar seu celular gratuitamente, enviando seu CEP para o número 40199, ou em caso de emergência ligue 199.

Publicidade

Leia também: Governador visita Meriti e anuncia apoio ao município