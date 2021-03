Cláudio Castro foi recebido na Câmara de vereadores onde foi agraciado com a Medalha de Mérito Deputado Lucas de Andrade Figueira e o título de Cidadão Meritiense Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 18:14

No último sábado (6), encerrando a agenda do programa, o governador em exercício,, acompanhado do presidente da Alerj, André Ceciliano, e de diversas autoridades foi recebido pelo prefeito de São João de Meriti , Dr. João Ferreira Neto, para visitação, inauguração e tratar de

Iniciando a agenda em Meriti, o governador foi recebido na Câmara de vereadores onde foi agraciado com a Medalha de Mérito Deputado Lucas de Andrade Figueira e o título de Cidadão Meritiense, maiores honrarias da casa, segundo o executivo. Depois, a comitiva seguiu para o Hospital Municipal de São João de Meriti, onde o governador conheceu o moderno centro de imagem da cidade: “O hospital está lindo, parece até um hospital particular. A sorte de São João é ter um prefeito médico e o governo do estado tem obrigação de ajudar as prefeituras”, disse.



Visita ao Hospital Municipal de São João de Meriti Divulgação/ PMSJM

Logo após, seguiram para a Escola Municipal Jansem Pereira de Melo, lá o governador inaugurou um núcleo da Fundação para a Infância e Adolescentes (FIA), projeto que vai atender dezenas de jovens em Meriti, oferecendo oportunidade de inserção no mercado de trabalho por meio de parcerias promovidas pela fundação que é um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.



Em discurso, o prefeito, Dr. João, lembrou da dependência financeira que o município tem dos governos estadual e federal e falou dos grandes avanços realizados em Meriti. Destacou que está aberto a parcerias com todos, incluindo seus antigos adversários políticos para priorizar a união de forças em prol da população. “Tenho certeza de que a partir de hoje São João de Meriti virou a página e teremos muito progresso, é uma nova história na cidade com o apoio do firmado pelo Estado”.



Completando a fala, o governador anunciou ainda que pretende instalar um Hospital Geral em Meriti, além de vir pessoalmente inaugurar a Maternidade do Morrinho e o futuro setor de oncologia do município.



Lançamento do programa Limpa Rio Divulgação/ PMSJM

Na tarde, foi a vez do lançamento do programa Limpa Rio, uma iniciativa que conta com apoio e fiscalização do Deputado Estadual Léo Vieira, quem solicitou esta demanda, e visa o desassoreamento do rio Pavuna-Meriti e seus braços, além do pedido feito na hora e aceito pelo governador para a limpeza do rio Sarapuí, onde o governador anunciou investimento de R$ 4 milhões.



Por fim, a comitiva chegou ao 21º Batalhão de Polícia Militar onde foi recebida para uma reunião sobre segurança pública no município, encerrando, assim, o Programa em Meriti.

