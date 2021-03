Por O Dia

Publicado 07/03/2021 13:16

No início deste fim de semana, uma guarnição de Policiais Militares do, em São João de Meriti , conseguiu recuperar um, juntamente com os pertences da vítima, na região conhecida como Três Pontes, divisa com o município de Belford Roxo. Um homem, que não teve a identidade revelada, foidentro do veículo.Segundo a PM, uma equipe recebeu informações de que um automóvel tinha acabado de ser roubado no. Imediatamente, policiais iniciaram patrulhamento na região e conseguiram encontrar o automóvel com as mesmas características citadas. Em revista ao veículo, foi encontrado umcalibre 38 com 04 munições intactas no assoalho.O 21º BPM ainda reforçou que conseguiu fazer contato com a, e a mesma compareceu no local para reconhecimento do acusado.Por fim, todos os envolvidos procederam apara medidas cabíveis e onde o acusado permaneceu preso.