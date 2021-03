PM recupera carga roubada de cosméticos da marca Avon em Meriti 21º BPM

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 13:00 | Atualizado 06/03/2021 13:24

Policiais Militares doconseguiram recuperar parte de umano município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

Segundo o Batalhão, uma equipe recebeu informações sobre o roubo e procedeu até a Rua Peri, no bairro de Éden, localizando o veículo com parte da carga de cosméticos da marca Avon. O motorista havia sido levado para a comunidade do Castelinho.

Ainda de acordo com a PM, na chegada da guarnição à comunidade, houve confronto, porém sem feridos ou presos.



Por fim, os policiais procederam com a vítima e a carga para a 64ªDP para registro de ocorrência.