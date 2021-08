Material apreendido - Divulgação

Material apreendidoDivulgação

Publicado 11/08/2021 08:26 | Atualizado 11/08/2021 08:31

Rio - Um suspeito foi morto e outro ficou ferido na noite desta terça-feira, na comunidade Morro do Palácio, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo a PM, a dupla foi baleada em um confronto com uma equipe policial que fazia patrulhamento na região. Um terceiro suspeito fugiu do local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam uma ronda na área quando avistaram os três suspeitos que teriam atirado contra os policiais. Após a troca de tiros, dois homens foram encontrados no chão. Duas pistolas, uma bolsa com drogas e dois rádios transmissores foram apreendidos.