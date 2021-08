Acidente grave na Avenida Brasil - Reprodução TV Globo

Publicado 11/08/2021 06:27 | Atualizado 11/08/2021 06:31

Acidente grave na Avenida Brasil Reprodução TV Globo Rio - Um grave acidente entre um caminhão e uma van deixou uma pessoa morta e três feridas na madrugada desta quarta-feira, na Avenida Brasil, na entrada da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu na Rua Brigadeiro Trompowski, por volta das 4h35. Ainda não há identificação das vítimas.

Segundo informações preliminares, a van atingiu a traseira e a lateral de um caminhão que estaria estacionado em um local proibido. A van transportava 13 passageiros, dez deles trabalham para a aeronáutica.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), agentes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão atuando no local.

Por volta das 6h, o trânsito estava congestionado no local, pois funcionava apenas em uma pista. Trânsito lento e com retenção no sentido Fundão, altura da Avenida Brasil.

A ocorrência ainda está em andamento.