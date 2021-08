Acidente tirou outros dois carros da pista - (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Acidente tirou outros dois carros da pista(Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Publicado 09/08/2021 15:30

A capotagem de um carro na Estrada da Olaria, em Barra do Piraí, terminou com a morte de um casal. O acidente aconteceu ontem (08) e Richelly da Costa, de 22 anos, morreu imediatamente após ter sido jogada para fora do veículo. O namorado da jovem, Gabriel Reis, de 19 anos, foi levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos graves ferimentos. O terceiro ocupante do veículo, um jovem de 25 anos, também foi encaminhado para o São João Batista e liberado ainda no domingo. Outros dois veículos saíram da pista em razão da capotagem, sem registro de feridos.