Material apreendido - (Imagem: Divulgação/PM)

Material apreendido(Imagem: Divulgação/PM)

Publicado 07/08/2021 16:35

Ontem (06), policiais militares do 10º Batalhão apreenderam 652 pinos de cocaína em Barra do Piraí. Após denúncia anônima de tráfico, os agentes se dirigiram ao bairro Roseira e encontraram as drogas enterradas em um terreno abandonado. Não havia nenhum suspeito no local e os policiais conduziram o material apreendido para a 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.