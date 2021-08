Armas também foram apreendidas com o casal - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Armas também foram apreendidas com o casal(Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 04/08/2021 22:36

Ontem (03), policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam um casal que participou do roubo a uma casa lotérica do bairro Califórnia, no início de junho deste ano. A mulher era funcionária do local e prestou depoimento à época na condição de vítima, quando um dos policiais desconfiou de sua declaração e passou a monitorá-la. As investigações mostraram que ela teria planejado tudo com o namorado, que praticou o roubo de R$ 164 mil.

Após o crime, o casal passou a gastar o dinheiro com viagens e restaurantes caros. Entre os bens Sergio Gustavo adquiridos estão relógios de luxo, aparelhos de telefone celular e um carro. Em uma das viagens, a dupla se hospedou em um hotel no Leblon, Zona Sul do Rio, com diárias de até R$ 1,5 mil. Por meio do levantamento de informações, coleta de depoimentos e análise de imagens, a equipe da 88ª DP realizou diligências e os dois foram capturados em Volta Redonda, com apoio da 93ª DP. Segundo a PCERJ, o casal responderá pelo crime de roubo e pode pegar até 15 anos de prisão. De acordo com a Delegacia de Barra do Piraí, as investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos no assalto.